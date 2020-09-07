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Стало известно о последних днях жизни Сорина из «Иванушек» 

Lenta.ru 2 часа назад
Стало известно о последних днях Сорина из «Иванушек»
Фото: Lenta.ru
Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко рассказал о последних днях жизни бывшего участника коллектива Игоря Сорина. Его слова приводятся в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Мы узнали о том, что он в больнице, поехали с Рыжим к нему в больницу. Он еще был живой, но уже без сознания. А потом я собрал всех «Иванушек», мы поехали в монастырь на вечернюю службу. Думали, сейчас закажем «за здравие». Приехали, началась служба, а потом нам сообщили, что уже все», — поведал Матвиенко.

Продюсер отметил, что Сорин ушел из группы до своей гибели. На его место взяли Олега Яковлева. Матвиенко напомнил, что музыканты успели снять клип на трек «Кукла», в котором одновременно появляются и Сорин, и Яковлев.
Игорь Сорин скончался в сентябре 1998 года в возрасте 28 лет. Олег Яковлев умер в июне 2017-го, ему было 47 лет.
Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении.
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Звёзды , Олег Яковлев , Игорь Матвиенко , Игорь Сорин , Lenta.ru
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