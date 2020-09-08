«Пришлось бы похвастаться нижним бельем»

«Моя любимая рубрика — недоумение микроплатья. До сих пор не понимаю, где к таким в комплекте раздают охрану? Чтобы вы понимали, на фото я его максимально натянула. Если бы не так, то пришлось бы здесь похвастаться моим роскошным нижним бельем»,