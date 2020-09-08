Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кошкина в микроплатье покорила фанатов длинными ногами 

Мира Маркина 2 часа назад
«Пришлось бы похвастаться нижним бельем»
Фото: @yana_koshkina_official
Телеведущая Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в микроплатье, и покорила фанатов.

«Моя любимая рубрика — недоумение микроплатья. До сих пор не понимаю, где к таким в комплекте раздают охрану? Чтобы вы понимали, на фото я его максимально натянула. Если бы не так, то пришлось бы здесь похвастаться моим роскошным нижним бельем»,

— поделилась Кошкина.
@yana_koshkina_official
Подписчики, в свою очередь, оценили наряд девушки:

«Красота требует жертв»,

«Вот это я понимаю. Шик, блеск и красота»,

«Просто великолепна и очаровательна».

Не так давно имя Яны регулярно мелькало в новостных сводках, — телеведущей приписывали роман с Гариком Харламовым. Однако Кошкина опровергла эти слухи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоХарламов заразился коронавирусом.
Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с «грустным» бюстом
Звезды с «грустным» бюстом
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Назван идеальный завтрак для похудения
Назван идеальный завтрак для похудения
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
03:10
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
Любовь Звёзды
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
11:45
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
Красота
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
07:52
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
Здоровье
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
04:35
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
Звёзды Любовь
Как выглядели звезды на своих свадьбах
04:15
Как выглядели звезды на своих свадьбах
Звёзды Красота
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение