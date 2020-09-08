«Пришлось бы похвастаться нижним бельем»

Телеведущая Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в микроплатье, и покорила фанатов.
«Моя любимая рубрика — недоумение микроплатья. До сих пор не понимаю, где к таким в комплекте раздают охрану? Чтобы вы понимали, на фото я его максимально натянула. Если бы не так, то пришлось бы здесь похвастаться моим роскошным нижним бельем»,
— поделилась Кошкина.
@yana_koshkina_official
Подписчики, в свою очередь, оценили наряд девушки:
«Красота требует жертв»,
«Вот это я понимаю. Шик, блеск и красота»,
«Просто великолепна и очаровательна».
Не так давно имя Яны регулярно мелькало в новостных сводках, — телеведущей приписывали роман с Гариком Харламовым. Однако Кошкина опровергла эти слухи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоХарламов заразился коронавирусом.