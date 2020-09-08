Звездные мужчины, которые жили на две семьи

Ничто человеческое звездам не чуждо, в том числе и на любовном фронте. Многие знаменитые мужчины долгое время умудрялись жить на две семьи. Пока официальные жены ведать не ведали о тайнах мужа, фактические благополучно воспитывали общих детей и ждали подходящего момента, чтобы заявить свои права на звездного любовника.

Любимец женщин Валерий Меладзе удивил не только всю страну, но и собственную супругу Ирину Малухину, когда стало известно, что на протяжении десяти лет он жил на две семьи. Роман музыканта с солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой зашел так далеко, что она родила ему сына в 2004 году, в то время как от жены у Валерия подрастало три дочери. Как только стало известно, что певица вновь беременна, Меладзе ушел от Ирины и сейчас воспитывает двоих сыновей с Альбиной.

Такой запутанной личной жизни, как у актера Юрий Назарова, наверно, нет ни у кого больше. Дважды звезда отечественного кинематографа был женат официально. О первой жене, впрочем, можно и не вспоминать, ведь этот брак был мимолетным.

А вот вторая супруга артиста Татьяна Кудрявцева с ним уже почти 60 лет (!), но при этом у Назарова была многолетняя связь с художницей «Мосфильма» Татьяной Разумовской, которая родила ему двоих дочерей. А еще на протяжении двадцати лет он состоит в отношениях с певицей Людмилой Мальцевой . От законной супруги у 83-летнего актера трое детей.

Известный режиссер Алексей Учитель более 30 лет был женат на продюсере Кире Саксаганской. У пары есть двое общих сыновей. Много лет Кира была Алексею не просто женой, но и другом, соратником. Однако, идеального в этом мире, к сожалению, бывает мало.

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В 2016 году стало известно, что Учитель состоит в отношениях с актрисой Юлией Пересильд , которая в два раза моложе него. Актриса сообщила, что 69-летний режиссер является отцом двоих ее дочерей. После развода с Кирой Алексей Ефимович сумел сохранить с ней хорошие отношения.

В отношениях Леонида Филатова и Нины Шацкой было много красивого, но не обошлось и без неприятных моментов. Более 12 лет актер и сатирик обманывал законную жену Лидию Савченко , которая ради него пожертвовала карьерой, возможностью стать матерью и много чем еще.

После того как Шацкая решилась на развод с Валерием Золотухиным , Филатов тоже оставил жену. Более двадцати лет он был счастлив с Ниной Сергеевной, а их роман получил статус одной из самых красивых историй любви в Советском Союзе.

Всю свою жизнь Михаил Евдокимов состоял в браке с Галиной Евдокимовой , заключенном в 1980 году. У пары есть общая дочь Анна. Но известно, что всего через несколько лет после рождения ребенка, артист встретился с подругой юности Надеждой Жарковой , которая ради него ушла от мужа. Евдокимов честно предупредил пассию, что жену никогда не оставит.

Любовницу все устраивало, в 1995 году она родила Михаилу дочь Анастасию. Но двух жен народному любимцу было мало, и у Евдокимова появилась еще одна возлюбленная — мулатка Ирина Белова , родившая ему сына. Законная жена узнала о тайных семьях мужа лишь после его смерти. Известие стало для нее большим ударом.

Тиграну Кеосаяну посчастливилось жениться на одной из самых ярких актрис в стране — Алене Хмельницкой . У пары в первый же год брака родилась дочь Александра, а еще 17 лет спустя на свет появилась вторая девочка Ксения. Но рождение второй дочери не остановило режиссера, который увлекся харизматичной Маргаритой Симоньян

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В 2013 любовница родила от режиссера дочь, а год спустя подарила ему долгожданного сына. После появления на свет Баграта (сына Кеосаяна и Симоньян) режиссер ушел от Хмельницкой и женился на Маргарите. Однако каким-то чудом обе женщины сумели подружиться и находятся в отличных отношениях.

Самую невероятную историю мы припасли напоследок. Едва ли многие поклонники знают, что Михаил Задорнов был всю жизнь женат на одной единственной женщине Велте Калнберзиной. Она была его одноклассницей, затем однокурсницей и с 1970 года женой. Этот союз казался просто идеальным, но жена не могла родить.

В конце восьмидесятых у Михаила Николаевича завязался роман с красавицей Еленой Бомбиной, которая была младше него на 16 лет. В 1990 году юная любовница родила сатирику дочь Елену, тогда же о его тайной связи стало известно законной жене. Велта порадовалась за мужа, хоть и тяжело переживала его измену. До самой его смерти она оставалась его самым верным другом. Известно, что Задорнов оформил развод лишь незадолго до смерти, приводя свои дела в порядок. Наследство он также поделил на трех самых важных в его жизни женщин: двух жен и дочь.