Звезды, столкнувшиеся с домогательствами в детстве

Об этом принято молчать, но герои нашей подборки нашли в себе силы не просто рассказать о случившемся, но сделать это публично. О том, кто столкнулся с домогательствами в детстве, читай в новом материале WMJ.ru.

Нюша

Как известно, Нюша начала строить певческую карьеру, когда была ребенком, и помогал ей в этом ее отец и по совместительству бывший солист группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин . Он показывал песни дочери представителям музыкальных лейблов и сопровождал ее на прослушивания и пробы, но не смог уберечь ее от сексуальных домогательств. Когда Нюше было 13 лет, она столкнулась с приставаниями продюсера на кастинге.

Мы разговаривали, и в какой-то момент он сказал, что я должна раздеться. Я слышала, что во время кастинга девушки раздеваются до купальника, чтобы оценили их физическую форму. Но он попросил меня раздеться догола. Сказал, что я могу ему доверять как доктору. Я, конечно, очень растерялась. Просто решила, что так надо,

— призналась Нюша в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».

В августе в Москве прошел закрытый показ документального сериала «Хватит!», посвященного проблеме насилия в современной России. На премьеру пришли Никита Ефремов и Мария Ивакова . Беседуя с журналистами телеканала START, актер впервые обмолвился о пережитых в детстве сексуальных домогательствах. По его словам, все случилось во время съемок одной картины.

У самого был момент в осознанном возрасте, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, когда я спал ночью. Для меня тогда это было каким-то шоком. Я ничего никому не сказал. Позвонил маме, сразу переселился,

— поведал Никита Ефремов.

Его возлюбленная Мария Ивакова, к слову, рассказала о не менее трагическом прошлом — об отношениях с абьюзером.

Этим летом экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выпустила автобиографию «Я сильная. Я справлюсь», в которой откровенно рассказала о самых непростых вехах своей жизни. В первых главах певица вспомнила тяжелое детство. Будущая звезда родилась в небогатой семье, росла без отца и пережила насилие со стороны одного из любовников матери. По ее словам, «дядя Сережа» пробирался в ее комнату по ночам и домогался до нее спящей. На тот момент ей было всего 7 лет.

Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше, — цитирует Анну Седокову StarHit.

Однажды горе-ухажер матери выпорол певицу ремнем за малейший проступок, но та стерпела и не стала жаловаться, боясь воспрепятствовать счастью родительницы. Единственное, что она сделала, — подложила иголку на его стул, за что впоследствии была наказана.

После того случая «дядя Сережа» стал наведываться к ней еще чаще, и в одну из ночей она не выдержала и закричала. На этот шум прибежала ее мать и выгнала возлюбленного, с ужасом поняв, что произошло. Хотя исход оказался счастливым, Анна Седокова еще несколько лет мучилась кошмарами.

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пережил сексуальное насилие в 8 лет, о чем не так давно рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин». Все случилось в Санкт-Петербурге, когда будущий певец учился во втором классе. С друзьями он играл на поле возле завода, когда увидел, что к ним приблизился незнакомец. Он пытался сбежать, но мужчина остановил его, пригрозив, что навредит его товарищам.

Он говорит: все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот,

— вспомнил Стас Костюшкин указания насильника, действия которого остались безнаказанными.

Звезде потребовалось много лет, чтобы рассказать о трагическом инциденте, и многие оценили его смелость. Впрочем, Ксения Собчак решила подшутить над коллегой по шоу-бизнесу и упомянула о его детской травме в ироничном ключе в одном из выпусков собственного YouTube-шоу «Осторожно, новости!». В Сети ополчились против телеведущей, а Тимати и вовсе назвал ее «животным».

В ходе обсуждения речь зашла о движении #MeToo против сексуальных домогательств в Голливуде и не только, и Светлана Бондарчук внезапно призналась, что пережила в молодости очень похожую историю, из-за которой «заработала» душевную травму и так и не стала актрисой.

Дело в том, что на пробах к ней начал приставать известный режиссер, имя которого она не назвала, поскольку его уже нет в живых.

Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я все поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его, и я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом,

— с горечью заявила Светлана Бондарчук.

Чуть больше месяца назад бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева побывала в новом проекте платформы PREMIER «Исповедь». Телезвезда без прикрас рассказала о непростом браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым , вспомнила о трех неудачных беременностях и сексуальном насилии, случившемся с ней больше двадцати лет назад.

Instagram

Будучи 14-летней девочкой-подростком, она села в машину к незнакомцу, который оказался насильником. Он отвез ее к себе домой и, воспользовавшись ее беспомощностью, лишил девственности.

Я даже не помню, было ли мне больно. Я лежала и думала — только не убей меня, я должна вернуться домой,

— сквозь слезы рассказала Алена Водонаева.

На этом кошмар кончился, насильник отвез Алену Водонаеву туда, где подобрал, и она осталась в живых.

В марте бизнес-леди и супруга писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию, а в подписи поделилась душераздирающей историей, приключившейся с ней в 12-летнем возрасте. Как оказалось, приятель ее отца приставал к ней каждый раз, когда приходил к ним в дом, и она не сопротивлялась.

Ей было тяжело сказать «нет» взрослому человеку и стыдно рассказать об этом собственным маме с папой. Чтобы избавиться от мучительных воспоминаний, ей пришлось провести не один сеанс психотерапии.

Никому и в голову не могло прийти, что это может делать человек, вхожий в семью, и потому что я была совсем ребенком. А мне было стыдно отказать (ведь я же взрослая), странно, что мне неприятно (вдруг я не сексуальная) и еще одновременно интересно (ведь это же часть взрослой жизни),

— поделилась с фолловерами Оксана Лаврентьева.