«Наши бабы рожают от пузатого быдла в сланцах»

"Я даже представила, как он пристает ко мне на площадке, и как я даю ему пощечину. Я бы не позволила домогательств на площадке даже ему — меня потом мужчина из дома выгонит".
"Мне и пошутить-то на такую тему в голову бы не пришло: в моей вселенной отсутствует перспектива подобного поворота событий.
А вот Юлю Снигирь выгнать можно. Мущщина её выгонит, понимаете?
На мой вменяемый взгляд, Снигирь и Цыганов — не пара: она, как баба, гораздо лучше, чем он, как мужик.
Несмотря на это Юлька спуталась с замызганным Цыгановым, будучи молодой, незамужней, красивой и востребованной актрисой".
"Вот что у Юльки было в голове, какое г***о комплексов там кипело в тот момент, когда она решила раздвинуть ноги перед таким откровенно плохим вариантом, как актёр Цыганов? Это же катастрофически х*****я сделка, с её стороны. Хуже не придумаешь!".
"И эту свою низкую самооценку наши тётки совершенно неправильно называют любовью.
Снигирь — яркий пример роскошной по всем объективным параметрам бабы, но с крайне низкой самооценкой.
Именно низкая самооценка толкает её в объятия к облезлому многодетному отцу чужих детей.
Именно низкая самооценка движет нашими бабами, когда они выходят замуж за старпёров или рожают от пузатого быдла в сланцах".
"А когда это сделка офигенной и облезлого, то это не любовь, а тебя — дуру — н*****и".