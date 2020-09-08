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«Свою низкую самооценку наши тетки называют любовью»: Миро высмеяла Снигирь за роман с Цыгановым 

Мира Маркина 3 часа назад
«Наши бабы рожают от пузатого быдла в сланцах»
Фото: РИА Новости
Скандально известный светский хроникер Лена Миро высмеяла Юлию Снигирь за ее роман с Евгением Цыгановым.
Не так давно актриса призналась, что, отправляясь на съемки сериала "Новый папа", опасалась излишнего внимания со стороны режиссера Паоло Соррентино:

"Я даже представила, как он пристает ко мне на площадке, и как я даю ему пощечину. Я бы не позволила домогательств на площадке даже ему — меня потом мужчина из дома выгонит".

Миро крайне удивило высказывание Снигирь: блогер задалась вопросом, как актриса может допускать, что Цыганов выгонит ее из дома (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Мне и пошутить-то на такую тему в голову бы не пришло: в моей вселенной отсутствует перспектива подобного поворота событий.

А вот Юлю Снигирь выгнать можно. Мущщина её выгонит, понимаете?

На мой вменяемый взгляд, Снигирь и Цыганов — не пара: она, как баба, гораздо лучше, чем он, как мужик.

Несмотря на это Юлька спуталась с замызганным Цыгановым, будучи молодой, незамужней, красивой и востребованной актрисой".

Далее Миро вспомнила, что Цыганов ушел от жены к Снигирь, когда его супруга вынашивала седьмого ребенка:

"Вот что у Юльки было в голове, какое г***о комплексов там кипело в тот момент, когда она решила раздвинуть ноги перед таким откровенно плохим вариантом, как актёр Цыганов? Это же катастрофически х*****я сделка, с её стороны. Хуже не придумаешь!".

Блогер также напомнила своим подписчикам, что актриса вдобавок ко всему родила от Цыганова ребенка, который для нее стал первенцем, а для актера восьмым.
По мнению Миро, именно низкая самооценка заставляет достойных женщин выбирать мужчин, которые им неровня:

"И эту свою низкую самооценку наши тётки совершенно неправильно называют любовью.

Снигирь — яркий пример роскошной по всем объективным параметрам бабы, но с крайне низкой самооценкой.

Именно низкая самооценка толкает её в объятия к облезлому многодетному отцу чужих детей.

Именно низкая самооценка движет нашими бабами, когда они выходят замуж за старпёров или рожают от пузатого быдла в сланцах".

В заключение поста блогер заявила, что "любовь — это сделка":

"А когда это сделка офигенной и облезлого, то это не любовь, а тебя — дуру — н*****и".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что Миро накинулась на Светлану Бондарчук.
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Звёзды , Светлана Бондарчук , Паоло Соррентино , Юлия Снигирь , Лена Миро , Евгений Цыганов
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