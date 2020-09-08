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Раскрыта причина отсутствия зубов у Шуры в начале карьеры 

Мира Маркина 3 часа назад
Выяснилось, почему Шура был беззубым в 90-х
Фото: РИА Новости
В начале музыкальной карьеры Шура намеренно отказывался вставлять себе зубы. Об этом стало известно в восьмой части документального фильма "Ленты.ру" "История русской поп-музыки".
Образ звезды был до мелочей продуман российский дизайнером Алишером для того, чтобы шокировать публику. Именно он потребовал не вставлять певцу зубы, заявив, что в противном случае "исчезнет магия". Вот почему Шура оставался без зубов до 2000-х.
Сам артист в беседе заявил, что никогда не будет вставлять зубы:

«Может, к старости, когда вообще есть нечем будет».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как бороться с желтым налетом на зубах в домашних условиях.
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Звёзды , Lenta.ru
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