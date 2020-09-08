Выяснилось, почему Шура был беззубым в 90-х

В начале музыкальной карьеры Шура намеренно отказывался вставлять себе зубы. Об этом стало известно в восьмой части документального фильма "Ленты.ру" "История русской поп-музыки".

Образ звезды был до мелочей продуман российский дизайнером Алишером для того, чтобы шокировать публику. Именно он потребовал не вставлять певцу зубы, заявив, что в противном случае "исчезнет магия". Вот почему Шура оставался без зубов до 2000-х.

Сам артист в беседе заявил, что никогда не будет вставлять зубы: