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Горбань в секси-бикини устроила жаркие танцы в роскошном отеле 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Экранная жена Дмитрия Нагиева, звезда «Кухни» Мария Горбань отправилась в длительный отпуск. Вначале актриса отдохнула с дочкой Стефанией в Турции, выбрав семейный спа-отель в Белеке. А теперь нежится в лучах жаркого солнца на Мальдивах.
Блондинка призналась, что ее путь на райские острова был отнюдь не простым, ей пришлось провести в дороге целых два дня, сменив три самолета. Как назло, практически сразу же Россия открыла свои границы с Мальдивами, запустив прямые рейсы.
На элитном курорте Мария поселилась с наследницей в роскошном отеле с шикарными видами на океан. Она не скрывает, что этот отдых стал для нее одним из самых долгожданных и радует поклонников игривыми кадрами в личном блоге. Горбань уже засветилась в Сети топлес, «забыв» примерить лиф.
@gorban_masha
Теперь же она обнародовала видео в белом бикини, сексуально станцевав перед зеркалом с бокалом шампанского в руках.

«Ну извините! Ну простите! Ну так хорошо! Какое же райское место мы выбрали, хожу целыми днями с открытыми глазами не моргая»,

— подписала она кадры в Instagram.
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Звёзды , Видео , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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