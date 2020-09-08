Блогер запела и презентовала трек. В него она вставила запись предсмертных криков мужа и друзей, погибших на вечеринке с сухим льдом.

До февраля 2020 года Екатерина Диденко была не особо популярным блогером. На просторах Инстаграма девушка проводила странные опыты, рекламировала менструальные чаши и позиционировала себя как онлайн-провизор.

Широкая популярность к даме пришла в день ее рождения. Катя решила провести мероприятие в сауне. Чтобы на снимках все было эффектно, она вместе с мужем купила сухой лед. Вечеринка закончилась плачевно для трех участников — они скончались.

Катя проявила небывалый холодный расчет и использовала ситуацию себе во благо. Дама стала активно пиариться на этой теме, принимать участие во всевозможных шоу и гивах. Чтобы интерес к ее персоне не утихал Диденко начала регулярно подогревать публику скандальными выходками.

Такой славы девушке показалось мало. Следуя примеру других популярных людей, она решила запеть. Накануне звезда сети выпустила свой первый трек. Мелодия в его начале показалась подписчикам невнятной.

Катя объяснила причины странного звука. Выяснилось, что во время аранжировки вдова хотела, чтобы у людей, слушающих трек, создавалось ощущение, словно они находятся под водой.

Такой ассоциации со смертельной вечеринкой Екатерине показалось мало. Она тут же объяснила, что голоса, идущие фоном — это запись тех самых предсмертных криков погибших друзей и мужа.

Диденко уже активно хейтят в социальных сетях. Фолловеры интересуются, есть ли у Кати предел допустимого. Их возмутила не только аранжировка, но и название песни. Трек Екатерины называется «Кислород». Пользователи сети считают это двойным кощунством. Муж и друзья погибли от асфиксии.

Блогер пока молчит, но до сих пор все подобные скандальные заявления и поступки Катя объясняла попытками пережить свалившееся на нее горе. По словам звезды сетей, это помогало ей восстановиться морально и начать жить заново.