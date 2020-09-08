Киану Ривз решился стать отцом 

Кажется, Киану Ривз наконец-то обрел личное счастье — в отношениях с Александрой Грант. Актер не только собрался связать себя узами брака, но и решился стать отцом. Об этом он рассказал близкому другу.

Еще пять лет назад один из самых любимых публикой актеров Киану Ривз заявлял, что слишком стар для отцовства, но, видимо, роман с художницей Александрой Грант изменил его мнение. В недавнем разговоре с близким другом артист неожиданно признался, что хочет ребенка и готов к воспитанию малыша.

По словам Киану, они с возлюбленной обсуждают возможность пополнения в семье в ближайшее время, ради этого актер готов отказаться от насыщенного съемочного графика. Не пугают его и трудности, связанные с воспитанием и уходом за малышом.

«Мне совершенно не трудно встать в два ночи. Меня это ни капли не пугает. Это совсем неплохо — подойти к ребенку, если он плачет, взять его на руки и спросить: «Как дела, парень? Могу я тебе чем-то помочь?»

— рассказал Киану.

По слухам, сейчас влюбленные подыскивают суррогатную мать, которая выносит будущего наследника знаменитого актера. И для него, и для Александры этот малыш станет первенцем. В 2001 году Киану и его девушка Дженнифер ждали ребенка, но дочь артиста умерла в родах, а вскоре в аварии погибла и его невеста.