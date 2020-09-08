Охлобыстин прокомментировал приговор Ефремова 

Актер приехал поддержать коллегу в зал суда.

Сегодня состоялось вынесение приговора Михаилу Ефремову , скандальный процесс которого длится с июня этого года. Актера судили по делу о ДТП, в результате которого погиб человек. Суд полностью признал вину Ефремова и назначил ему реальный срок — 8 лет колонии общего режима

В зал суда поддержать Ефремова приехали некоторые коллеги актера, в том числе Иван Охлобыстин . Разговаривать с журналистами после заседания он не стал, но уже прокомментировал ситуацию в «Инстаграме».

«Ну что, все довольны?! 8 лет»,

— написал Охлобыстин в микроблоге.

Правда, в комментариях подписчики Ивана не стали его поддерживать, отмечая, что за свои поступки нужно нести ответственность. А некоторые предполагают, что Ефремов освободиться раньше — по УДО.