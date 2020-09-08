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Охлобыстин прокомментировал приговор Ефремова 

WomanHit.ru 1 час назад
Актер приехал поддержать коллегу в зал суда.
Сегодня состоялось вынесение приговора Михаилу Ефремову, скандальный процесс которого длится с июня этого года. Актера судили по делу о ДТП, в результате которого погиб человек. Суд полностью признал вину Ефремова и назначил ему реальный срок — 8 лет колонии общего режима.
В зал суда поддержать Ефремова приехали некоторые коллеги актера, в том числе Иван Охлобыстин. Разговаривать с журналистами после заседания он не стал, но уже прокомментировал ситуацию в «Инстаграме».

«Ну что, все довольны?! 8 лет»,

— написал Охлобыстин в микроблоге.
Правда, в комментариях подписчики Ивана не стали его поддерживать, отмечая, что за свои поступки нужно нести ответственность. А некоторые предполагают, что Ефремов освободиться раньше — по УДО.
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Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , ФСИН
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