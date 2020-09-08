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Охлобыстин высказался о приговоре Ефремова 

Мира Маркина 1 час назад
Иван Охлобыстин высказался о приговоре Михаилу Ефремову.
В июне 2020 года актер стал виновником смертельного ДТП. 8 сентября суд полностью признал вину актера и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Поддержать Ефремова во время заседания приехали и другие артисты, в том числе Иван Охлобыстин. Общаться с журналистами после вынесения приговора актер не стал, однако прокомментировал ситуацию в своем Instagram:

«Ну что, все довольны?! 8 лет».

Однако в комментариях подписчики Ивана не стали его поддерживать, подчеркнув, что Ефремов должен понести наказание за преступление. Некоторые предположили, что актера отпустят по УДО.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Охлобыстин оплакивает Ефремова.
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , ФСИН
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