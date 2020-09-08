Охлобыстин высказался о приговоре Ефремова 

В июне 2020 года актер стал виновником смертельного ДТП. 8 сентября суд полностью признал вину актера и приговорил его к восьми годам колонии общего режима

Поддержать Ефремова во время заседания приехали и другие артисты, в том числе Иван Охлобыстин. Общаться с журналистами после вынесения приговора актер не стал, однако прокомментировал ситуацию в своем Instagram:

«Ну что, все довольны?! 8 лет».

Однако в комментариях подписчики Ивана не стали его поддерживать, подчеркнув, что Ефремов должен понести наказание за преступление. Некоторые предположили, что актера отпустят по УДО.