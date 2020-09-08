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«Пришлось удалить важный женский орган»: Роза Сябитова перенесла операцию 

WMJ.ru и ещё 11 3 часа назад
У Сябитовой обнаружили опухоль
Фото: WMJ.ru
58-летняя ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о проблемах со здоровьем.
Недавно Сябитовой пришлось госпитализироваться, и ее фолловеры решили, что телесваха заболела коронавирусом.
В новом посте в Instagram Роза Сябитова призналась, что побывала в ситуации, где болезнь могла быть и страшнее коронавируса. Ей понадобилась помощь гинеколога, колопроктолога и хирурга — у Сябитовой нашли опухоль.

"Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные "враги". Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось "отловить" вовремя", — успокоила поклонников Роза Сябитова.

Сейчас телеведущая уже находится дома и проходит реабилитацию. Она проводит время на свежем воздухе и радуется домашней обстановке. Сябитова также попросила своих подписчиц — и возрастных, и молодых — регулярно посещать гинеколога и проходить диспансеризацию, которая в России полагается бесплатно, в рамках медицинского полиса ОМС.

"Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят?" — задает риторический вопрос звезда, предупреждая, что может быть так поздно, что не помогут и деньги.

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Звёзды , Другое , Роза Сябитова
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