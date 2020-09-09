У звезды «Не родись красивой» появился новый мужчина

В жизни 40-летней актрисы Юлии Такшиной появился новый мужчина.

Фото: @uliatakshina @uliatakshina

В 2012 году Юлия Такшина рассталась со своим супругом Григорием Антипенко — коллегой по съемочной площадке сериала «Не родись красивой».

Такшина воспитывает двоих сыновей, рожденных в браке с Антипенко. Долгое время о личной жизни звезды поклонникам приходилось лишь догадываться. Однако на днях Такшина появилась на премьере мультфильма «Сказки серого волка» с сыновьями, новым избранником и его дочерью.

Юля теперь верующий человек. Ходит в Сретенский храм, исповедуется, причащается. По воскресеньям старается сходить с сыновьями на литургию,

— цитирует StarHit знакомую Такшиной — Аллу.

«Ее путь к Богу начался после расставания с Антипенко. От депрессии спасла книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона. И теперь Юля старается жить праведно. И оберегает семью от посторонних. Ее новый мужчина — надежный, сильный», — добавила подруга.

Алла выразила надежду, что уже очень скоро увидит Юлию в подвенечном платье. Имя мужчины она называть отказалась, отметив, что эту тайну актриса наверняка скоро раскроет сама.