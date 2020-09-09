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«Надежный, сильный»: у звезды «Не родись красивой» Такшиной появился новый мужчина

WMJ.ruиещё 4
1 час назад
В жизни 40-летней актрисы Юлии Такшиной появился новый мужчина.
У звезды «Не родись красивой» появился новый мужчина
Фото: @uliatakshina@uliatakshina
В 2012 году Юлия Такшина рассталась со своим супругом Григорием Антипенко — коллегой по съемочной площадке сериала «Не родись красивой».
Такшина воспитывает двоих сыновей, рожденных в браке с Антипенко. Долгое время о личной жизни звезды поклонникам приходилось лишь догадываться. Однако на днях Такшина появилась на премьере мультфильма «Сказки серого волка» с сыновьями, новым избранником и его дочерью.
Юля теперь верующий человек. Ходит в Сретенский храм, исповедуется, причащается. По воскресеньям старается сходить с сыновьями на литургию,
— цитирует StarHit знакомую Такшиной — Аллу.
«Ее путь к Богу начался после расставания с Антипенко. От депрессии спасла книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона. И теперь Юля старается жить праведно. И оберегает семью от посторонних. Ее новый мужчина — надежный, сильный», — добавила подруга.
Алла выразила надежду, что уже очень скоро увидит Юлию в подвенечном платье. Имя мужчины она называть отказалась, отметив, что эту тайну актриса наверняка скоро раскроет сама.
Ранее стало известно о новом романе Кэти Холмс.
Звёзды,Красивые девушки,Кэти Холмс,Григорий Антипенко,StarHit,
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