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«Грудь вся вывалилась»: Натали пристыдили за наряд 

ИД «Собеседник» и ещё 4 1 час назад
Известная российская певица Натали опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram серию снимков, сделанных во время съемок ее нового клипа. Однако сбором одних только лестных комментаторов от поклонников и подписчиков эта публикация не ограничилась. В частности, появились критики, которые пристыдили знаменитость за чересчур откровенный наряд и попытку демонстрации излишней сексуальности.
«Даже не знаю, как назвать эти фото со съемок, поэтому уповаю на вашу фантазию», — обратилась Натали к подписчикам в подписи к новому посту. При этом артистка отметила, что речь идет о съемах клипа к треку под названием «Поехали на дачу» и посетовала на то, что ранее некоторые из ее подписчиков назвали это видео масонским.
@natali_star74
В комментариях к посту певицы некоторые пользователи сразу же решили начать с критики и пристыдили Натали за чрезмерно откровенный наряд.

«Постеснялась бы, как мать двух взрослых мальчиков. На втором фото грудь вся вывалилась», — написала одна из подписчиц. Другие же критики просто сочли показанные кадры, как и сам клип, безвкусными, о чем не преминули напомнить в комментариях. «Мир деградиует», «Какую только чушь сейчас не снимают», «Что-то разочаровываете. Ерунду уже начали снимать», — пишут они.

Разумеется, не обошлось и без похвалы. Самые преданные поклонники исполнительницы назвали песню хорошей, хотя и признались, что клип показался им немного бессмысленным.
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