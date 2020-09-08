В соцсетях порадовались приговору Ефремова 

Пользователи соцсетей отреагировали на приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы: артиста приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Многие, комментируя решение суда, порадовались тому, что суд не смягчил приговор, мотивируя это тем, что наказание послужит уроком остальным людям, которые водят в нетрезвом виде.

«Хотя бы "звезды" теперь меньше пьяные гонять будут. Чтобы также задумались чиновники и топ менеджеры, этого, к сожалению, не хватит», — посетовал в Twitter OlegCorso.

Юзеры также заметили, что если бы актер по-другому реагировал на разбирательство в суде, то срок лишения свободы мог бы быть короче.

«Сам себе накинул лишние три года своим безумным поведением», — написала SolotinaTaty.

По мнению Mynamemac, Ефремов взял странного адвоката, а лично «нес какую-то несусветную чушь».

Были и те, кто посчитал приговор слишком суровым. Так, пользовательница lidaglushko1 написала, что это неправильное решение.

«Очень много ДТП со смертельным концом и по пьяни — таких приговоров нет ни у кого!» — возмутилась она.

Юзер с ником tanos17252914 назвал решение суда «позорищем». Он считает, что таким образом «великого актера в клетку посадили, как будто быдло какое-то».

Некоторые пользователи посчитали, что Ефремов не проведет в колонии весь срок, а выйдет раньше условно-досрочно. По мнению asocialbutkind, пересмотр дела произойдет, «когда шум уляжется», а выпустят артиста раньше за примерное поведение.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузового транспорта, Сергей Захаров , скончался утром 9 июня от травм, полученных в момент столкновения.

Во время оглашения приговора утром 8 сентября в Пресненском суде Москвы Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса России.

Минимальное наказание по этой статье составляет 5 лет, а максимальное — 12. Во время следствия артист находился под домашним арестом. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП.