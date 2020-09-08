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В Сети обрадовались приговору Ефремова 

Анастасия Иванова 37 минут назад
Пользователи социальных сетей высказали свое мнение о приговоре Михаилу Ефремову. Актеру назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Некоторые пользователи порадовались тому, что суд не смягчил приговор. Это, по их мнению, послужит уроком остальным людям, которые садятся за руль пьяными.

«Хотя бы "звезды" теперь меньше пьяные гонять будут. Чтобы также задумались чиновники и топ менеджеры, этого, к сожалению, не хватит», — написал один из пользователей Twitter.

Другие написали, что Михаил Ефремов сам виноват: если бы он по-другому вел себя во время судебных разбирательств, срок мог бы быть короче:

«Сам себе накинул лишние три года своим безумным поведением».

Однако некоторые вступились за актера. По их мнению, суд вынес слишком суровый приговор:

«Очень много ДТП со смертельным концом и по пьяни — таких приговоров нет ни у кого»,


«Великого актера в клетку посадили, как будто быдло какое-то».

Кроме того, пользователи предположили, что Ефремов не проведет в колонии все восемь лет, а выйдет условно-досрочно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Охлобыстин высказался о приговоре Ефремова.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН
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