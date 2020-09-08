«Пришлось удалить важный женский орган»

«Всем же известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут».