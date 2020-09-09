В Сети появились снимки нового мужчины Волочковой 

Предполагаемый жених балерины оказался молодым. Поклонников впечатлило, как мужчина обхаживал звезду.

Улетая на отдых в конце августа, Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что отправляется в свадебное путешествие. Балерина уточнила, что самой свадьбы еще не было, но устроить себе медовый месяц накануне мероприятия, ей очень хотелось.

В своем Инстаграме звезда показала мужчину, правда опять сделала это завуалировано. Пользователи сети смогли рассмотреть лишь часть ноги и руки предполагаемого жениха. Анастасия сразу не стала раскрывать карты и рассказывать, куда именно она улетела.

Клео.Ру

Вариантов в связи с ситуацией было немного. Волочкова, как и многие другие звезды, отправилась в Турцию.

Во время отдыха знаменитость по-прежнему намекала, что счастлива, и уверяла: она прекрасно проводит время с любимым человеком. Правда, самого мужчину фолловеры так и не увидели. Его не было ни в сторис, ни в основной ленте звезды, ни в аккаунтах поклонниц, с которыми балерина фотографировалась.

Очевидцы все-таки нашлись. Соотечественники балерины смогли запечатлеть ее с молодым человеком. Эти снимки всплыли в сети, когда Волочкова уже вернулась с отдыха.

Фотографии были сделаны в разные дни. Судя по ним, Анастасия действительно много времени проводила вместе со своим бойфрендом.

Клео.Ру

Мужчина с большим удовольствием фотографировал ее, они появлялись вместе в кафе, на пляже и даже в репетиционном зале, когда звезда преподавала мастер-классы своим юным последовательницам.

Особенно интересной показался подписчикам снимок, на котором мужчина, лежа на полу, снимает, как проходят занятия балерины. Пользователи сети не без сожаления писали, что их мужья так не фотографируют.

Снимков предполагаемого жениха Волочковой появилось много. Поклонники сумели рассмотреть его со всех сторон, но личность будущего мужа, установить так и не удалось.

Пользователи сети и журналисты до сих пор не знают, кто он и как его зовут.

Анастасия появившиеся фотографии никак не комментирует. Если верить планам, о которых она говорила весной, в течение ближайшего месяца должна состояться свадьба влюбленных. Если роспись все-таки будет, балерина впервые станет законной женой.