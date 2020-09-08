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Как сложилась судьба дочерей Марианны Вертинской и как выглядят ее внучки 

Veasy.ru 7 часов назад
Как сложилась судьба дочерей Марианны Вертинской
Фото: Veasy.ru
Талантливая и красивая советская актриса Марианна Вертинская ни в молодости, ни сейчас не испытывает дефицита внимания мужчин, даже находясь уже в столь преклонном возрасте.
Изучив подробно биографию актрисы, мы узнали, что советская красавица была в браке не один раз, а кроме этого у нее было много непродолжительных романов. Стоит отметить, что сейчас в 77 лет Вертинская находится в разводе.

Старшая дочь

Первому мужу архитектору Былинкину Марианна подарила дочь Александру. Дочери актрисы сейчас 51 год. Несмотря на то, что в детстве у нее был опыт съемок в кино, она выбрала для себя свой творческий путь, не стала актрисой как мама, а стала художником. С годами Александра переквалифицировалась в дизайнера.
Veasy.ru
Дочь Вертинской еще много лет назад устроила свою личную жизнь. Примечательно, что дочери актрисы сохранили фамилию матери. С мужем Емельяном Захаровым женщина воспитывает двоих детей.

Внучки

Старшей внучке Вертинской Василисе 22 года, она пошла по стопам своей матери, окончила художественное училище.
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Младшей внучке Марианны Александровны — Лидии сейчас 10 лет. Ее назвали в честь известной прабабушки — Лидии Владимировны.

Младшая дочь

Со вторым супругом композитором Хмельницким в конце 70-х актриса стала матерью во второй раз.
У нее родилась дочь Дарья. Родители Дарьи развелись, когда ей было всего три года.
Veasy.ru
Она вслед за своей старшей сестрой также выбрала для себя творческую профессию, стала дизайнером, хотя опыт съемок в кино у нее есть. С кинематографом у нее не сложилось и радует то, что знаменитые родители на стали проталкивать своих дочерей в кино. Кроме этого она занимается благотворительностью, помогает бездомным животным.
Instagram
Дарье в этом году исполнилось 42 года. Она замужем, у нее есть дочь Анна, девочке 9 лет. Со своей сестрой Александрой женщина находится в хороших отношениях, они общаются и часто навещают друг друга.
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Звёзды , Марианна Вертинская , Емельян Захаров
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