Как сложилась судьба дочерей Марианны Вертинской

Талантливая и красивая советская актриса Марианна Вертинская ни в молодости, ни сейчас не испытывает дефицита внимания мужчин, даже находясь уже в столь преклонном возрасте.

Изучив подробно биографию актрисы, мы узнали, что советская красавица была в браке не один раз, а кроме этого у нее было много непродолжительных романов. Стоит отметить, что сейчас в 77 лет Вертинская находится в разводе.

Старшая дочь

Первому мужу архитектору Былинкину Марианна подарила дочь Александру. Дочери актрисы сейчас 51 год. Несмотря на то, что в детстве у нее был опыт съемок в кино, она выбрала для себя свой творческий путь, не стала актрисой как мама, а стала художником. С годами Александра переквалифицировалась в дизайнера.

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Дочь Вертинской еще много лет назад устроила свою личную жизнь. Примечательно, что дочери актрисы сохранили фамилию матери. С мужем Емельяном Захаровым женщина воспитывает двоих детей.

Внучки

Старшей внучке Вертинской Василисе 22 года, она пошла по стопам своей матери, окончила художественное училище.

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Младшей внучке Марианны Александровны — Лидии сейчас 10 лет. Ее назвали в честь известной прабабушки — Лидии Владимировны.

Младшая дочь

Со вторым супругом композитором Хмельницким в конце 70-х актриса стала матерью во второй раз.

У нее родилась дочь Дарья. Родители Дарьи развелись, когда ей было всего три года.

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Она вслед за своей старшей сестрой также выбрала для себя творческую профессию, стала дизайнером, хотя опыт съемок в кино у нее есть. С кинематографом у нее не сложилось и радует то, что знаменитые родители на стали проталкивать своих дочерей в кино. Кроме этого она занимается благотворительностью, помогает бездомным животным.

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Дарье в этом году исполнилось 42 года. Она замужем, у нее есть дочь Анна, девочке 9 лет. Со своей сестрой Александрой женщина находится в хороших отношениях, они общаются и часто навещают друг друга.