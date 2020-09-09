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Тарзан показал свой инструмент 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Тарзан показал свой инструмент
Фото: @tarzan___official
Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал свой инструмент — синюю гитару. Он опубликовал снимок на странице в Instagram.
На фото Тарзан стоит перед камерой обнаженный, в руках у него гитара синего цвета с черным обрамлением.

«Не будем грустить по ушедшему лету…Здравствуй, осень! Тебе звучит Осенний блюз»,

— подписал он кадр.
@tarzan___official
Пользователи оценили физическую форму артиста и пошутили, что гитара на снимке «лишняя». «В 50 так выглядеть не каждому дано, Сергей молодец», «А можно гитару приподнять повыше, чтоб лучше слышно было?», «Какой красавец, с отменным чувством юмора, обожаю», — отметили подписчицы в комментариях.
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