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Бородина назвала светские мероприятия «нафталином» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Бородина назвала светские мероприятия «нафталином»
Фото: Teleprogramma.pro
В Москве проходит Topical Style Awards 2020, куда были приглашены самые модные звезды шоу-бизнеса. Среди гостей вечеринки появилась и Ксения Бородина. Пока номинанты демонстрировали свои наряды, телеведущая решила высказать свою точку зрения по поводу подобных церемоний. Также она заметила, что в последнее время довольно редко посещает такого рода мероприятия.

«Мне кажется, что светские мероприятия — это нафталин. В моде соцсети. К сожалению или к счастью для нас, но все то, что хочешь о себе рассказать или показать, можно сделать через соцсети»,

— заявила Бородина.
Судя по всему, рассказывать о себе через соцсети у Ксении получается весьма неплохо. Несколькими часами ранее она похвасталась, насколько выросла ее аудитория в Instagram. Сейчас за рабочими моментами и личной жизнью телеведущей следят более 15 миллионов пользователей Сети.
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Звёзды , Другое , Ксения Бородина
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