Питт устроит новой девушке карьеру в Голливуде

Пока Анджелина Джоли негодует, а фанаты не могут отойти от шока, Николь Потуральски похоже готовится к новому витку в карьере. Только на этот раз с куда большим размахов — Брэд Питт обещает сделать ей карьеру в Голливуде. Об этом сообщает COOLEURZ.

За столь продолжительный период работы в киноиндустрии Брэд обзавелся хорошими связями в Голливуде. Теперь же он может их использовать для того чтобы помочь Николь. Но у него есть одно условие. Модель должна много работать в этом направлении, чтобы произвести впечатление даже на коллег Питта по киностудии «План Б». Также актер попросил Потуральски проводить с ним как можно больше времени в Лос-Анджелесе. Она с удовольствием согласилась, но многое в этой ситуации зависит от ее сына.

У Николь подрастает ребенок, мальчика зовут Эмиль. Она все еще состоит в официальном браке с немецким ресторатором, который старше ее на 41 год.