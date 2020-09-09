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Питт устроит своей новой девушке карьеру в Голливуде 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Питт устроит новой девушке карьеру в Голливуде
Фото: Teleprogramma.pro
Пока Анджелина Джоли негодует, а фанаты не могут отойти от шока, Николь Потуральски похоже готовится к новому витку в карьере. Только на этот раз с куда большим размахов — Брэд Питт обещает сделать ей карьеру в Голливуде. Об этом сообщает COOLEURZ.
За столь продолжительный период работы в киноиндустрии Брэд обзавелся хорошими связями в Голливуде. Теперь же он может их использовать для того чтобы помочь Николь. Но у него есть одно условие. Модель должна много работать в этом направлении, чтобы произвести впечатление даже на коллег Питта по киностудии «План Б». Также актер попросил Потуральски проводить с ним как можно больше времени в Лос-Анджелесе. Она с удовольствием согласилась, но многое в этой ситуации зависит от ее сына.
У Николь подрастает ребенок, мальчика зовут Эмиль. Она все еще состоит в официальном браке с немецким ресторатором, который старше ее на 41 год.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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