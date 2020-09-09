Корчевников впервые рассказал о болезни

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о том, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Он выложил пост, в котором рассказывал о чуде "удвоения иконы" и подтвердил, что в его жизни все не так гладко. Из текста понятно, что летом телеведущий лежал в одной из московских больниц и проходил лечение. Конкретно о своем диагнозе Корчевников рассказывать не стал.

"Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии"