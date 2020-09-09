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Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Корчевников впервые рассказал о болезни
Фото: Кадр из видео
Телеведущий Борис Корчевников рассказал о том, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Он выложил пост, в котором рассказывал о чуде "удвоения иконы" и подтвердил, что в его жизни все не так гладко. Из текста понятно, что летом телеведущий лежал в одной из московских больниц и проходил лечение. Конкретно о своем диагнозе Корчевников рассказывать не стал.

"Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии"

Ранее "Рамблер" сообщал, что здоровье Бориса Корчевникова ухудшилось. Зрители рассказали о том, что телеведущий ничего не слышит.
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Звёзды , Борис Корчевников
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