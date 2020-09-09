Бородина обругала светские мероприятия 

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о современных светских мероприятиях. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Бородина была на одном из светских мероприятий и решила высказать свою точку зрения. Она заявила, что вечеринки подобного рода, где каждый пытается показать себя и хочет рассказать новость о себе, устарели. По мнению телеведущей, теперь все это можно сделать через соцсети. При этом, она не стала давать свою оценку светской жизни в Сети.