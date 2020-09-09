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Бородина обругала светские мероприятия 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Бородина обругала светские мероприятия
Фото: @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина высказалась о современных светских мероприятиях. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Бородина была на одном из светских мероприятий и решила высказать свою точку зрения. Она заявила, что вечеринки подобного рода, где каждый пытается показать себя и хочет рассказать новость о себе, устарели. По мнению телеведущей, теперь все это можно сделать через соцсети. При этом, она не стала давать свою оценку светской жизни в Сети.

"Мне кажется, что светские мероприятия — это нафталин. В моде соцсети. К сожалению или к счастью для нас, но все то, что хочешь о себе рассказать или показать, можно сделать через соцсети"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ксению Бородину затравили за мнение о Крыме.
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Звёзды , Ксения Бородина
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