Звезда Comedy Woman объяснила, почему развелась с мужем

Артистка дала откровенное интервью в программе «Эмпатия Манучи», где вспомнила свою 5-летнюю семейную жизнь с заморским «принцем».

Звезда шоу Сomedy Woman — 37-летняя Надежда Ангарская рассказала, почему развалился ее 5-летний брак с иностранцем.

В 2013 году артистка вышла замуж за гражданина Иордании Раеда Бани, с которым познакомилась в интернете. Они переписывались три месяца прежде, чем решились на очное знакомство. Мужчина сразу познакомил Надежду с семьей, а вскоре они и поженились.

Но семейная жизнь с заморским «принцем» оказалась не такой, какой Ангарская себе ее представляла. «Он был жутко ревнивым. Как это возможно при моей профессии, когда вокруг много людей и мужчин в частности? Он устраивал постоянные скандалы. Это было ежедневное мозгочерпание», — откровенно призналась она.

Отношения в семье были настолько накалены, что Надежда не хотела вечером возвращаться домой. К тому же Раед Бани показал себя как несостоятельного главу семейства.

«99% нашего благополучия я взяла на себя, в том числе и заработок, — добавила Надежда. — Я все ждала, когда он очнется. Через час, завтра, через неделю, через год. Но телодвижений никаких не было».

Ангарская отметила, что не хочет говорить о бывшем муже плохо (они развелись осенью 2019-го). «У нас есть замечательный сын, и я хочу, чтобы они дружили», — сказала Надежда.