Телеведущая Ксения Бородина устроила скандал на премии журнала Moda Topical, где статуэтку в номинации "Женщина года" получил рэпер Моргенштерн. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

После того, как музыканту вручили награду, Бородина вышла на сцену и заявила, что очень удивлена выбору. Никто не ожидал, что приз в этой номинации получит скандальный рэпер.

"У нас что бабы на Руси перевелись?", — заявила телеведущая в своем монологе.

В ответ на эту речь Моргенштерн показал Бородиной свою статуэтку и вышел из зала.