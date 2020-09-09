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Бородина устроила скандал на премии из-за победы Моргенштерна 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Телеведущая Ксения Бородина устроила скандал на премии журнала Moda Topical, где статуэтку в номинации "Женщина года" получил рэпер Моргенштерн. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
После того, как музыканту вручили награду, Бородина вышла на сцену и заявила, что очень удивлена выбору. Никто не ожидал, что приз в этой номинации получит скандальный рэпер.

"У нас что бабы на Руси перевелись?", — заявила телеведущая в своем монологе.

В ответ на эту речь Моргенштерн показал Бородиной свою статуэтку и вышел из зала.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бородина обругала светские мероприятия.
Звёзды , Видео , Ксения Бородина
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