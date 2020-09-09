Эти знаменитости вот уже несколько лет считаются одними из самых успешных и привлекательных, вот только в детстве и юности они даже и подумать не могли о таком успехе. Предлагаем узнать, каких звезд в самом нежном возрасте считали гадкими утятами.

Сегодня звезда сериала «Интерны» Кристине Асмус является одной из самых популярных и привлекательных актрис российского театра и кино. Но так было не всегда… «Честно, не ожидала увидеть Кристину на обложках журналов. Ну до того в школе была неприметная, даже бы сказала — серая мышка. Училась очень слабенько. Особенно тяжело давались технические предметы. В старших классах постоянно пропускала занятия, ведь посещала театральную студию, всю себя ей отдавала. Мальчиками не интересовалась, ни разу не встречала ее у школы прогуливающейся за ручку с каким-нибудь кавалером. Да и парни особо не горели желанием общаться, писали записки и ухаживали за другими девчонками, более яркими, отличницами, активистками. По Кристине сразу было видно — у нее иные интересы», — рассказала учительница Кристины изданию Starhit.

«Я никогда не нравилась мальчикам. В школе меня дразнили "палкой", потому что была высокая и худая, и "чунга-чангой", потому что смуглая и губы толстые. Меня это раздражало»,

— призналась одна из самых успешных и сексуальных моделей Ирина Шейк в интервью журналу Hello!

Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса Дженнифер Лопес , остающаяся на пике популярности вот уже двадцать лет, в прошлом году отметила юбилей. В это сложно поверить, но певице и актрисе исполнилось 50 лет. Неувядающая Дженнифер по-прежнему снимается в кино, зажигает на сцене во время своих фееричных шоу и появляется на красных дорожках в умопомрачительных нарядах, демонстрируя шикарную фигуру. Но так было не всегда. Лопес не скрывает, что в детстве и юности была неуверенной в себе худой девочкой в очках и в брекетах, на которую не обращали внимание мальчики.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова откровенно рассказала о том, что в школьные годы подвергалась травле из-за внешнего вида.

«В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка, но, наверное, сказалась бедность, в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль вдобавок. Ну и мама, учительница, из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и все ей рассказываю. Из-за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем. Школьных друзей у меня нет. Как-то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Эти сумасшедшие комплексы и общественное мнение сделали из меня забитое в угол животное. "Вот если бы у меня были дорогие лосины, — думала я — как у девочки из параллельного класса". Но ведь сейчас вы и я, понимаем, что вообще не в лосинах дело. Как бы не было сложно сейчас идти в новую школу или просто в нее возвращаться, просто помни! У тебя есть одна знакомая, которая из самого гадкого утенка после школы превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят!»,

— написала она в Instagram.

Звезда «Трансформеров» и одна из самых сексуальных женщин планеты Меган Фокс, которая и после рождения троих детей может похвастаться шикарной фигурой, в юности у представителей противоположного пола популярностью не пользовалась. Многие считают, что приобрести уверенность в себе актрисе помогли пластические операции, однако сама она предпочитает не говорить на эту тему.

Звезда ставшего уже легенларным фильма «Красотка» Джулия Робертс в школе была классическим очкариком и гадким утенком. Актриса неоднократно признавалась, что из-за внешности в юности ее часто травили.

Известная гимнастка, танцовщица, блогер и супруга резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Уияшева в школьные годы тоже не блистала красотой. Когда будущей спортсменке было четыре года, родители переехали из башкирского поселка Раевский в город Волгоград. Родной язык у Ляйсан был башкирский, так что в русской школе ей пришлось несладко. Утяшева часто получала тройки, а мама пыталась мотивировать ее тем, что если она не будет учиться лучше, на соревнования не поедет. Ляйсан так хотела быть гимнасткой, что в итоге приходилось учиться изо всех сил. Вот только диета и регулярные тренировки сделали ее девочкой без соблазнительных форм и лишили внимания потенциальных поклонников.

Супермодель Наталью Водянову из-за худобы одноклассники дразнили «Палкой» и «Вешалкой», а также высмеивали скромный гардероб девочки. Ее непростая история на пути к успеху, наверное, известна почти всем. Тяжелое детство в Нижнем Новгороде, торговля бананами на рынке (приходилось таскать тяжелые ящики), насмешки не самых приятных людей над младшей сестрой Оксаной, родившейся с аутизмом и ДЦП. Но, оказывается, и это еще не все испытания, выпавшие на долю модели. В одном из интервью Наталья подробно описала злоключения, которые ей пришлось пережить в самом начале своей модельной карьеры в Париже.

Cупермодель и возлюбленная актера Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли все школьные годы страдала от насмешек одноклассников. Справиться с комплексами ей помог контракт с известным модельным агентством, в котором ее уверили в том, что она красива и может зарабатывать, пользуясь свое внешностью.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире и бывшая девушка Леонардо ДиКаприо Жизель Бундхен не скрывает, что в школьные годы страдала от насмешек одноклассников, которым не нравилась из-за худобы и слишком высокого роста.

«Только в 25 я впервые надела короткую юбку. Потому что в школе мои попа и ноги, к сожалению, не соответствовали стандартам воздушной гимнастки. А грузинские мужчины, как вы знаете, любят именно таких девочек. Мне очень хотелось надеть короткую юбку и стать такой же воздушной. А приходилось надевать длинную юбку и широкую кофту»,

— написала в Instagram Тина Канделаки, которая не скрывает, что очень много работала над своей стройной фигурой.

«Я была некрасивой девчонкой. Долговязой, кривоногой… Нет, нет, ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Но классической "симпатяжкой" я не была. Когда в школе или в лагере выбирали "Самую красивую девочку", "Самую веселую" и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей. Хотя я, правда, не понимала: почему, ну почему никто не считает меня красивой!»,

— рассказала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в интервью Woman.ru.

«Я до сих пор не понимаю, как смогла стать актрисой с моей тогдашней внешностью. Еще в детском саду меня называли толстой, а вот мои сестры всегда были стройными. Я была полной и несчастной, и это чувство осталось со мной на всю жизнь»,

— рассказала звезда «Титаника» Кейт Уинслет в интервью Harper's Bazaar.

В юности и детстве у звезды фильмов «Стриптиз» и «Непристойное предложение» Деми Мур была масса комплексов из-за внешности. Особенно ее смущало косоглазие, от которого помогли избавиться врачи. Мур не скрывает, что была гадким утенком и чувствовала себя пустым местом.