Гоген Солнцев рассказал, что его пожилая супруга может провести оставшиеся годы жизни в больнице. Об этом сообщает "Собеседник".

Ранее жена Солнцева попыталась наложить на себя руки, но ей помогли очевидцы. Сам шоумен прокомментировал эту ситуацию журналистам.

Он рассказал, что в момент происшествия разговаривал с ней по телефону, но так и не смог выяснить, что она хочет. После того, как он положил трубку, ему сообщили, что его супруга пыталась уйти из жизни.

"Сказать больше нечего: старуха окончательно сошла с ума", — заявил Солнцев.

Он рассказал, что в последнее время его жена изменилась в поведении.

"Стала какой-то замкнутой. Не хотела отпускать меня на гастроли. Потому что считала, что я там себе найду любовницу. Я ей строго сказал: "Катя, а что мы жрать будем, если я не поеду работать?"

После этой попытки пожилая женщина может поехать в психбольницу, где проведет свои последние годы жизни.