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"Все довольны?!": как звезды среагировали на приговор Ефремову

Диана Товсепова
2 часа назад
В июне 2020 года актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. 8 сентября суд полностью признал вину актера и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. "Рамблер" разбирался, как на такое решение суда среагировали коллеги Ефремова.
"Все довольны?!": реакция звезд на приговор Ефремову
Фото: @shnurovs@shnurovs

Иван Охлобыстин

Так, некоторые артисты приехали поддержать Ефремова во время заседания. Среди них был актер Иван Охлобыстин. Общаться с журналистами после вынесения приговора актер не стал, однако прокомментировал ситуацию в своем Instagram:
"Ну что, все довольны?! 8 лет".
Позднее Охлобыстин объяснил свою реакцию на "болезненный" приговор:
"Случись подобная трагедия с кем-то из моих близких еще раз, я бы опять сделал все так же. Я приложил бы все усилия, чтобы любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять...".

Ксения Собчак

А вот журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале объяснила, что считает такой приговор результатом действий горе-адвоката Ефремова:
"Если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний, были бы четыре-пять лет. <...> Такой жесткий приговор, восемь лет (обычно по этой статье дают четыре-пять лет), — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять."

Сергей Шнуров

А вот лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил целое стихотворение ситуации с Ефремовым:
"Судьба несет неудержимо,
С подмостков, через суд на кичу.
Восьмёрка общего режима...
«Артистом» там его все кличут.
Он был мне друг. Давай! Налей!
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Не ждут уже твоих ролей
Как гражданина и поэта.
Бухали. Да. Были года.
Угар всенощный и буза.
С тобой ведь мог бы быть тогда...
Но, я нажал на тормоза.
Из бара ты бежал в магаз,
Вонзив в себя бухла кинжал.
На всех парах давил на газ
Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, всё финал
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Только ленивый не пинал,
И гражданина и поэта."

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение суда в беседе с изданием Газета.ру:
"Справедливое решение. Судят в первую очередь гражданина, который нарушил закон. Он сел пьяным за руль, пересек две сплошные, по его вине погиб человек, а в крови был обнаружен алкоголь. Если мы из-за жалости пропустим это дело, то другие его будут использовать как инструмент давления на суд".
*Прим ред.: орфография и пунктуация авторов соблюдены.
Звёзды,Иван Охлобыстин,Иосиф Пригожин,Михаил Ефремов,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,ФСИН,Газета.Ru,
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