"Все довольны?!": реакция звезд на приговор Ефремову

"Ну что, все довольны?! 8 лет".
"Случись подобная трагедия с кем-то из моих близких еще раз, я бы опять сделал все так же. Я приложил бы все усилия, чтобы любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять...".
"Если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний, были бы четыре-пять лет. <...> Такой жесткий приговор, восемь лет (обычно по этой статье дают четыре-пять лет), — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять."
"Судьба несет неудержимо,
С подмостков, через суд на кичу.
Восьмёрка общего режима...
«Артистом» там его все кличут.
Он был мне друг. Давай! Налей!
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Не ждут уже твоих ролей
Как гражданина и поэта.
Бухали. Да. Были года.
Угар всенощный и буза.
С тобой ведь мог бы быть тогда...
Но, я нажал на тормоза.
Из бара ты бежал в магаз,
Вонзив в себя бухла кинжал.
На всех парах давил на газ
Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, всё финал
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Только ленивый не пинал,
И гражданина и поэта."
"Справедливое решение. Судят в первую очередь гражданина, который нарушил закон. Он сел пьяным за руль, пересек две сплошные, по его вине погиб человек, а в крови был обнаружен алкоголь. Если мы из-за жалости пропустим это дело, то другие его будут использовать как инструмент давления на суд".