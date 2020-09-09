Пелагея поделилась снимком в купальнике из отпуска

Российская певица Пелагея поделилась серией снимков из отпуска в Турции вместе с дочерью Таисией во время пандемии коронавируса. Соответствующие фотографии были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных в сети кадров артистка запечатлена на фоне морского побережья в раздельном купальнике серо-голубого цвета. На певице также надеты темные солнцезащитные очки и накидка в тон бикини.

@pelageya_insta

Поклонники артистки отреагировали на публикацию в комментариях. «Настоящая русская красавица!», «Какая же Вы красивая, Поля!», «Убила своей невероятной красотой», «Пелагея, вы очень красивая! Пусть отдых будет в кайф», «Наслаждайтесь отдыхом, грейтесь на солнышке и набирайтесь сил», «Вы восхитительная женщина», — писали они.