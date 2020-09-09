Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Пелагея поделилась фотографией в купальнике из отпуска в Турции 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Пелагея поделилась снимком в купальнике из отпуска
Фото: @pelageya_insta
Российская певица Пелагея поделилась серией снимков из отпуска в Турции вместе с дочерью Таисией во время пандемии коронавируса. Соответствующие фотографии были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.
На одном из размещенных в сети кадров артистка запечатлена на фоне морского побережья в раздельном купальнике серо-голубого цвета. На певице также надеты темные солнцезащитные очки и накидка в тон бикини.
@pelageya_insta
Поклонники артистки отреагировали на публикацию в комментариях. «Настоящая русская красавица!», «Какая же Вы красивая, Поля!», «Убила своей невероятной красотой», «Пелагея, вы очень красивая! Пусть отдых будет в кайф», «Наслаждайтесь отдыхом, грейтесь на солнышке и набирайтесь сил», «Вы восхитительная женщина», — писали они.
10 августа российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фотографиями отпуска на отечественном курорте вместе со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Подписчики Бузовой оценили публикацию в комментариях.
Последние новости
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию Колесникова стала первой подозреваемой в попытке захвата власти в Белоруссии Колесникова стала первой подозреваемой в попытке захвата власти в Белоруссии «Газпром» начал срывать поставки газа в Китай «Газпром» начал срывать поставки газа в Китай
Женский форум
Звёзды , Давид Манукян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Принцесса Камбоджи»
«Принцесса Камбоджи»
«Титьки на сцену — это святое!»
«Титьки на сцену — это святое!»
49-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья
49-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение