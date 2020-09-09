Макеева назвала причину развода с третьим мужем

Личная жизнь у эффектной актрисы, к сожалению, не складывается. Комментировать свои расставания она не любит. В этот раз звезда также до последнего пыталась скрыть факт развода.

Анастасия Макеева — красивая женщина и талантливая актриса. Она может похвастаться удачной карьерой, но в личной жизни у нее все складывается не так удачно. Отношения с первыми двумя мужьями у звезды были непростыми.

После расставания мужчины довольно-таки нелестно отзывались об актрисе. Они рассказывали о тяжелом характере и ссылались на скандалы. Петр Кислов утверждал, что жениться на Насте он не хотел. Она фактически вынудила его сделать это.

О том, что Макеева вышла замуж в третий раз, поклонники узнали уже постфактум — в конце зимы 2020 года.

А спустя еще несколько месяцев в Инстаграме Анастасии мелькнула публикация, в которой звезда дала понять, что живет у друзей.

Поклонники интересовались, в чем дело, и предполагали — в семье актрисы не все гладко. В СМИ стали появляться новостные заметки о разводе, а Макеева до последнего отказывалась комментировать происходящее.

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На днях Анастасия все-таки назвала причину расставания. Женщина сделала это фактически под давлением. Скрывать факт расставания, смысла уже нет. Бывший муж начал активно публиковать в Инстаграме снимки с новой девушкой.

Избранницей Александра стала актриса Екатерина Седик.

Девушка работает в театре Богомолова. По свидетельству ее подруги, уже бывший супруг Макеевой начал приходить в театр на спектакли с участием Кати еще в январе 2020 года. Мужчина всегда появлялся с букетами.

По всей видимости, актрисе пришлось съехать, когда факт романа вскрылся. Во время брака она жила в квартире мужчины.

Анастасия по-прежнему не комментирует факт появления соперницы и вероятной измены. На публике она сохраняет лицо. Женщина уверяет, что в их паре просто прошла любовь. Так бывает, и в этом нет ничего страшного.