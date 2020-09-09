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Ангарская рассказала, почему развелась с иностранцем 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Ангарская рассказала, почему развелась с иностранцем
Фото: @nadezhdaanga
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, почему распался ее брак с иностранцем спустя пять лет замужества. Об этом она сообщила в шоу «Эмпатия Манучи».
В 2013 году Ангарская вышла замуж за гражданина Иордании. Они прожили вместе пять лет, но брак распался. Одной из причин развода стала ревность супруга.

«Он был жутко ревнивым. Как это возможно при моей профессии, когда вокруг много людей и мужчин в частности? Он устраивал постоянные скандалы. Это было ежедневное мозгочерпание»

Артистка добавила, что ее муж был не в состоянии обеспечить семью, поэтому большую часть расходов она взяла на себя, а после ждала, когда супруг начнет что-то делать.

«99% нашего благополучия я взяла на себя, в том числе и заработок, — добавила Надежда. — Я все ждала, когда он очнется. Через час, завтра, через неделю, через год. Но телодвижений никаких не было»

При этом Ангарская заявила, что сохраняет дружеские отношения с бывшим мужем. У них есть общий ребенок, с которым он хорошо общается.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тата Бондарчук показала нового возлюбленного после развода.
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Звёзды , Надежда Ангарская , Тата Бондарчук
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