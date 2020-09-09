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«Попала в шоу через постель»: Галкин пошутил над Пугачевой 

Экспресс газета и ещё 8 2 часа назад
«Попала в шоу через постель»
Фото: Экспресс газета
Максим Галкин решил дать эффектный старт новому сезону своего YouTube-шоу «Музыкалити» и пригласил поучаствовать в программе Аллу Пугачеву. Вторым же гостем в студии стал рэпер Баста, под эгидой которого и выходит проект. Так что не удивительно, что в начале шоу, представляя артистов, юморист не удержался от язвительной шутки.

«Слева от меня человек, который попал в это шоу по знакомству, это Баста. И справа человек, который попал в это шоу через постель»,

— заявил артист, вызвав недоуменный взгляд Аллы Борисовны.
Но гораздо больше, чем ироничные реплики супруга примадонну удивили некоторые композиции современных отечественных исполнителей, которые ей и Басте предложил послушать Галкин. В особый шок Пугачеву поверг новый хит Моргенштерна и Элджея «Кадиллак».
Алла Борисовна не стала скрывать, что почти ничего не разобрала из текста песни рэперов, хоть и старательно прислушивалась. Когда же Максим зачитал ей слова композиции, звезда эстрады тут же приравняла творчество Моргенштерна и Элджея к частушкам, перепев хит рэперов на свой манер.
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Звёзды , Другое , Максим Галкин , Алла Пугачева
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