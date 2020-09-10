Королева объяснила, почему не стала подругой Пугачевой

«Игорь — ее придворный композитор, она метресса, дала ему путевку в жизнь. А тут он отбивается от рук: влюбился в какую-то, и вся Москва об этом говорит. Все еще усугублялось тем, что Игорь был женат, росла дочь. Конечно, была определенная дистанция».