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Королева объяснила, почему никогда не станет близкой подругой для Пугачевой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 часов назад
Королева объяснила, почему не стала подругой Пугачевой
Фото: Globallookpress.com
Певица Наташа Королева в беседе с Лаурой Джугелией объяснила, почему никогда не станет близкой подругой для Примадонны отечественной эстрады. Все дело в ее бывшем муже Игоре Николаеве.
Однажды композитор привел Королеву в дом Пугачевой на Тверской, где тогда еще совсем молодой исполнительнице пришлось проходить своеобразную творческую «проверку».

«Игорь — ее придворный композитор, она метресса, дала ему путевку в жизнь. А тут он отбивается от рук: влюбился в какую-то, и вся Москва об этом говорит. Все еще усугублялось тем, что Игорь был женат, росла дочь. Конечно, была определенная дистанция».

Как отметила Королева, для Пугачевой она родной так и не стала. Дистанция между ними есть даже сейчас. При этом, как сказала жена Сергея Глушко, именно Примадонна нашла правильные слова, когда она расставалась с Николаевым.
Отметим, что Наташа Королева и Игорь Николаев были вместе с 1992 по 2001 год. Детей в этом браке не родилось. Сейчас Королева — жена танцовщика Сергея Глушко, а Николаев счастлив в браке с певицей Юлией Проскуряковой.
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Звёзды , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Наташа Королева , Сергей Глушко
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