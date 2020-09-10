Григорян просит Азизу простить его за «измену» 

— Реакция Азизы — это все эмоции и нервы, — продолжает Давид. — Тем более, что до свадьбы остается совсем немного времени. Она успокоится. Конечно, Азизе все это неприятно. Но мы с ней — взрослые люди, понимаем, что крутимся в обществе. У каждого из нас могут быть легкие флирты, которые направлены на достижение каких-то своих целей. Но не более того. Мы уже выросли из того возраста, чтобы ревновать друг друга. Я не думаю, что эпизод с Яной отложит серьезный негативный отпечаток в ее душе. Азиза сейчас уже успокаивается. Думаю, что я смогу вновь вернуть ее расположение. Тем более, что у нас — восточная семья, в которой мужское слово имеет большое значение. Азиза должна мне поверить. Через ваше издание хочу обратиться к любимой: «Азиза, я тебе верен. Моя совесть чиста! И я тебя очень люблю!»