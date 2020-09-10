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Григорян просит Азизу простить его за «измену» 

ИД «Собеседник» и ещё 7 3 часа назад
Григорян просит Азизу простить его за «измену»
Фото: ИД "Собеседник"
Избранник Азизы — столичный бизнесмен Давид Григорян — все еще надеется, что сможет наладить отношения с артисткой. Напомним, после флирта Давида с участницей «Дома-2» исполнительница суперхита «Милый мой, твоя улыбка» разорвала с ним отношения и отказалась от намеченной на конец сентября свадьбы. В беседе с корреспондентами Sobesednik.ru Григорян впервые рассказал, что на самом деле связывает его с участницей «Дома-2».

— Заявляю официально: никаких измен Азизе с моей стороны не было, — говорит Давид. — Все это — грамотно подстроенная журналистами акция. Кадры, которые показали Азизе, вырваны из общего плана. Яна была единственной свободной девушкой в тот вечер. Мы сидели рядом за столом и, естественно, общались. Немного выпили: спиртное сыграло свою роль. Но повторяю: с моей стороны не было никаких измен. И даже предпосылок к этому. Яну я знаю давно, она жила с парнем, с которым мы тоже неплохо общались. Так что с ней у меня в принципе ничего не могло быть. Легкий флирт и не более.

Григорян надеется, что Азиза вскоре поменяет гнев на милость и все-таки станет его женой. Бизнесмен уверяет, что приложит все усилия для этого.

— Реакция Азизы — это все эмоции и нервы, — продолжает Давид. — Тем более, что до свадьбы остается совсем немного времени. Она успокоится. Конечно, Азизе все это неприятно. Но мы с ней — взрослые люди, понимаем, что крутимся в обществе. У каждого из нас могут быть легкие флирты, которые направлены на достижение каких-то своих целей. Но не более того. Мы уже выросли из того возраста, чтобы ревновать друг друга. Я не думаю, что эпизод с Яной отложит серьезный негативный отпечаток в ее душе. Азиза сейчас уже успокаивается. Думаю, что я смогу вновь вернуть ее расположение. Тем более, что у нас — восточная семья, в которой мужское слово имеет большое значение. Азиза должна мне поверить. Через ваше издание хочу обратиться к любимой: «Азиза, я тебе верен. Моя совесть чиста! И я тебя очень люблю!»

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Звёзды , Измена , Женская измена , Давид Григорян , ИД "Собеседник"
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