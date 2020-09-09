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Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима, рассказал, как провел первую ночь в СИЗО. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Артист признался, что плохо спал.

"Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", — рассказал Ефремов.

Актер добавил, что ему непросто даются прогулки в СИЗО, однако состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание:

"На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно".

По словам Михаила Ефремова, ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как звезды отреагировали на приговор Ефремову.
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Звёзды , Михаил Ефремов , ФСИН , Московский комсомолец
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