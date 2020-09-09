Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО 

Артист признался, что плохо спал.

"Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", — рассказал Ефремов.

Актер добавил, что ему непросто даются прогулки в СИЗО, однако состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание:

"На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно".

По словам Михаила Ефремова, ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".