«Хватит пиариться на чужом горе»

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Ранее стало известно, что заслуженный артист России получил 8 лет колонии общего режима . Муж Ольги Дроздовой критически отнесся к подобным расспросам, написав большой пост в своем Instagram. Дмитрий дал понять, что он не понимает тех, что пытается пиариться на чужом горе, на беде, постигшей сразу две семьи.

Эта тема с Ефремовым и пьяным ДТП, как выразился артист, «обглодана» везде и всеми. Певцов призвал общественность прекратить «судить и судачить». Кроме того, муж Дроздовой считает, что семью Ефремова, как и близких потерпевшей стороны (погибшего Сергея Захарова . — Прим. ред.) нужно просто оставить в покое.

«Может, хватит вам пиариться на чужом горе»,

— отметил Певцов.

Актер призывает представителей СМИ и поклонников прекратить распускать сплетни и небылицы, а также усмирить «праздное любопытство».

«Не умеете молиться, хотя бы не осуждайте»

— просит муж Ольги Дроздовой.