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«Вы же его заклюете!»: Бледанс проговорилась о новом романе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бледанс проговорилась о новом романе
Фото: Teleprogramma.pro
На премьерном звездном показе фильма «История Дэвида Копперфилда» появилась и 51-летняя Эвелина Бледанс. Среди гостей также отметился и актер Никита Тарасов. На мероприятие экс-возлюбленная продюсера Александра Семина пришла одна. Знаменитость отдала предпочтение розовому наряду монохромного стиля, дополнив вечерний аутфит шляпой.
При этом в беседе с журналистами знаменитость разоткровенничалась о личной жизни. Напомним, что теледива воспитывает восьмилетнего «солнечного» сына Семена. Артистка очень привязана к мальчику. Эвелина души не чает в отпрыске и всюду появляется в компании наследника. Раньше актрису на светских мероприятиях сопровождал муж — Александр Семин.
Однако еще три года назад — осенью 2017 года, Бледанс подтвердила, что она рассталась с избранником. При этом телеведущая дала понять, что поддерживает с экс-возлюбленным дружеские отношения. Несмотря на то, что Александр живет отдельно от сына, он не забывает о мальчике. Семин часто видится с наследником, забирает его к себе на выходные и каникулы. Такое тесное общение отца и сына Бледанс только поддерживает.
Как передает специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro, присутствующий на премьерном показе фильма «История Дэвида Копперфилда», актриса разоткровенничалась о своих взаимоотношениях с противоположным полом, поделившись неожиданными подробностями. Как выяснилось, в жизни Эвелины появился новый мужчина. Но выводить его в свет и уж тем более знакомить с прессой и поклонниками, актриса не собирается.

«У меня есть мужчина, но я его не показываю. Вы же его заклюете!»

— отметила Бледанс.
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Звёзды , Эвелина Бледанс , Александр Семин , Никита Тарасов
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