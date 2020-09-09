Муж Гагариной намекнул на воссоединение

«7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь (это заклинание произнесла та же жрица культа ЗАГСа, и оно отпечаталось в моей памяти). С тех пор, наша жизнь превратилась в удивительное приключение. Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался»,