Муж Гагариной намекнул на воссоединение

Дмитрий Исхаков посвятил экс-супруге пост в Instagram и показал нежное фото в годовщину их свадьбы.
«7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь (это заклинание произнесла та же жрица культа ЗАГСа, и оно отпечаталось в моей памяти). С тех пор, наша жизнь превратилась в удивительное приключение. Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался»,
— написал он.
@isxakov
Что этим хотел сказать бывший супруг певицы — неизвестно. Может быть, он намекнул на их возможное воссоединение?