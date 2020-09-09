Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Бывший муж Гагариной сделал ей признание 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Бывший муж Гагариной сделал ей признание
Фото: @isxakov
Бывший супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков посвятил ей пост в Instagram. Текст фотограф сопроводил архивным фото с их свадьбы, которая была в 2013 году.

«7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь (это заклинание произнесла та же жрица культа ЗАГСа, и оно отпечаталось в моей памяти). С тех пор наша жизнь превратилась в удивительное приключение», — написал Исхаков.

Он поблагодарил Гагарину за прожитые вместе годы:

«Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался».

Певица никак не отреагировала на публикацию бывшего супруга.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина улетела в Турцию с любовником.
Женский форум
Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Снигирь рассказала о бывшей жене Цыганова
Юлия Снигирь рассказала о бывшей жене Цыганова
«Разница в возрасте стала очевидна»
«Разница в возрасте стала очевидна»
Дочь Ефремова показала фото поцелуя с возлюбленной
Дочь Ефремова показала фото поцелуя с возлюбленной
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение