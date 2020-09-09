Бывший муж Гагариной сделал ей признание 

Бывший супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков посвятил ей пост в Instagram. Текст фотограф сопроводил архивным фото с их свадьбы, которая была в 2013 году.
«7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь (это заклинание произнесла та же жрица культа ЗАГСа, и оно отпечаталось в моей памяти). С тех пор наша жизнь превратилась в удивительное приключение», — написал Исхаков.
Он поблагодарил Гагарину за прожитые вместе годы:
«Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался».
Певица никак не отреагировала на публикацию бывшего супруга.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина улетела в Турцию с любовником.