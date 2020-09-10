Петросян ищет в Сочи элитную квартиру для молодой жены

Сатирик Евгений Петросян хочет купить в Сочи в центре города апартаменты для своей молодой жены 31-летней Татьяны Брухуновой. Его интересуют, как рассказали его друзья, квартиры от сорока миллионов рублей.

Как заметила приятельница сатирика, юморист также планирует избавиться от другого своего жилья в Сочи. Соседи звезды рассказывают, что у него в сочинском ЖК «Красная площадь» есть четыре квартиры. Их общая стоимость свыше двухсот миллионов рублей.

Квартиры были куплены еще 15 лет назад, когда он счастливо жил в браке с бывшей женой юмористкой Еленой Степаненко.

В ближайшее время две из четырех квартир отойдут Степаненко. Петросян жить рядом с бывшей женой не намерен, поэтому и продает квартиры. Кстати, в закрытом жилом комплексе прекрасные условия для жизни. Всего триста метров до моря, но Петросян намерен избавиться от жилья в любом случае, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что, по слухам, у Петросяна и Брухуновой уже есть ребенок. Правда, никто и никогда его не видел. Сейчас с молодой женой сатирик как раз находится в Сочи на отдыхе.