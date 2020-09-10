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Королева объяснила, что помешало дружбе с Пугачевой 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Королева объяснила, что помешало дружбе с Пугачевой
Фото: @koroleva__star
Певица Наташа Королева в интервью с Лаурой Джугелией объяснила, почему они так и не стали близки с Аллой Борисовной.
Оказалось, всему виной бывший муж певицы Игорь Николаев. Однажды композитор привел Королеву в дом Пугачевой на Тверской, где тогда еще совсем молодой исполнительнице пришлось проходить своеобразную творческую «проверку».

«Игорь — ее придворный композитор, она метресса, дала ему путевку в жизнь. А тут он отбивается от рук: влюбился в какую-то, и вся Москва об этом говорит. Все еще усугублялось тем, что Игорь был женат, росла дочь. Конечно, была определенная дистанция».

Даже спустя годы подругами стать так и не удалось, хотя именно Примадонна поддержала женщину в момент развода с композитором.
Ранее "Рамблер" сообщал о реакции Галкина на слухи о разводе.
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Звёзды , Игорь Николаев , Наташа Королева
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