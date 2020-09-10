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Российская порнозвезда узнала о своем хроническом заболевании во время операции 

Lenta.ru 4 часа назад
Порнозвезда узнала о заболевании во время операции
Фото: Lenta.ru
После наркоза ей стало хуже, врачам пришлось применить сильнодействующие препараты, сообщает портал Ura.ru.

«После наркоза я еле очнулась: у меня как-будто ком в горле стоял, я даже забыла от этого про боли в животе и операцию. Быстро вызвали анестезиолога, он вколол мне сильнодействующие препараты», — вспомнила актриса.

По ее словам, врачи объяснили резкое ухудшение состояния хроническим заболеванием. Однако до операции Тейлор даже не знала о том, что больна.
Порнозвезда рассказала, что в клинике ей делали липосакцию — операцию по удалению жировых отложений. На то, чтобы избавиться от 2,5 килограмма лишнего веса, Тейлор потратила 300 тысяч рублей. Однако таким вложением актриса довольна и надеется, что это поможет ей в работе.
В настоящее время россиянка не работает в индустрии кино для взрослых. Однако она отметила, что при условии интересных предложений готова вернуться в бизнес.
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Звёзды , РИА Ura.ru
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