Немецкая бегунья Алиса Шмидт выложила в Instagram провокационное видео с раздеванием и взбудоражил подписчиков.

Напомним, что издание Busted Coveragе признало девушку самой сексуальной спортсменкой мира. Неудивительно, почему всех так поразил ролик.

Шмидт продемонстрировала традиционную подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах.