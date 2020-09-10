Немецкая бегунья Алиса Шмидт выложила в Instagram провокационное видео с раздеванием и взбудоражил подписчиков.
Напомним, что издание Busted Coveragе признало девушку самой сексуальной спортсменкой мира. Неудивительно, почему всех так поразил ролик.
Шмидт продемонстрировала традиционную подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах.
В комментариях фанаты оценили красоту спортсменки. «После этого видео я поняла, что мне нужно срочно худеть», «Такие видео заставляют смотреть легкую атлетику», — восхищались они.
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