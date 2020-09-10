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Самые эффектные испанки 

New Magazine 1 час назад
Самые красивые испанки в мире.

Эльза Патаки

Испанская актриса, замужем за звездой Голливуда Крисом Хемсвортом. В свои 43 Эльза выглядит сногсшибательно, особенно всех восхищает ее тело. Актриса много времени уделяет в своей жизни спорту и фитнесу

Пилар Рубио

Телеведущая и мама четверых детей. Вызывает восхищение женщин благодаря тому, что сумела полностью восстановится после беременности и родов всего через три недели.

Кристина Педроче

Фотомодель и телеведущая, которая практикует йогу. Пример подражания для испанок и женщин всего мира. Сейчас она популярная актриса, комик, телеведущая испанского телевидения, а также блистательная и яркая модель. Кроме того, в юности прекрасно совмещала исследования в области управления туризмом с работой на телевидении.

Паула Эчеваррия

Эта киноактриса вдохновляет многих своим идеальным телосложением. «Тренировка дает мне жизнь, я восприняла это как рутину», — не устает повторять Паула.

Пенелопа Крус

Сама Пенелопа уверяет, что ей неудобно, когда кто-то акцентирует внимание на ее красоте. Однако, актриса огромное внимание уделяет уходу за кожей и всегда следует советам врача-эксперта по натуропатии, доктора Нигмы Талиб.

Ариадна Артилес

Еще одна любительница йоги. Фотомодель, лицо известной марки нижнего белья «Yamamay». Многие бы мечтали иметь такой плоский живот и упругие ягодицы, как у Ариадны.

Ванесса Ромеро

Актриса остается в прекрасной форме благодаря здоровому питанию, которое пропагандирует в своих социальных сетях. Ванесса часто делится с подписчиками рецептами, например блинами на основе овса и корицы.

Вики Мартин Беррокаль

Бизнесвумен, актриса, модельер, телеведущая… Вики Мартин Беррокаль-успешная и многогранная женщина, одна из самых желанных испанок. Создатель собственной линии одежды.

Макарена Гарсия

32-летняя актриса и певица, лауреат престижной премии «Гойя». В прошлом успешная спортивная гимнастка.

Королева Летиция

Вдохновляет своим каждым официальным и неофициальным выходом. Вкусом, стилем, особенностью держаться на публике и манерой говорить, идеальной фигурой. Особенно обращают внимания на аккуратные бицепсы доньи Летиции.
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Звёзды , Фото , Эльза Патаки , Крис Хемсворт , Пенелопа Крус , Талибан
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