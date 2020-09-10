19-летняя Анна Мария не называет Ксению Качалину мамой. После развода с Ефремовым женщина стала выпивать и прекратила заботиться о дочери. Об этом девушка рассказала в интервью StarHit.

«Почему я такая худая? От недокармливания в детстве», — заявила Анна Мария.

Старшая дочь Ефремова живет отдельно от родительницы, но до сих пор не может забыть все ужасы домашнего насилия.

«Еще были прекрасные эпизоды: врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу. Это оставило такой след… Вы, наверняка, смотрели фильмы про солдат во Вьетнаме вроде «Апокалипсиса сегодня».

Теперь треки Земфиры вызывают у девушки воспоминания о болезненных событиях, вызывают тревогу с забиванием в угол и покачиванием.

«Просто мама очень любила пить, Земфиру и бить меня под ее песни», — негодовала Ефремова в YouTube-шоу «Между нами».

Девушка сказала, что у нее тоже быстро формируются зависимости, будто то сладкое или алкоголь. По ее мнению, это связано с посттравматическим стрессовым расстройством, когда хочется заесть и запить возникающую тревожность.