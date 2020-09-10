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Алеся Кафельникова показала снимки в бикини на яхте с неизвестным мужчиной 

Lenta.ru 2 часа назад
Кафельникова показала снимки с неизвестным мужчиной
Фото: Lenta.ru
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, показала в подписчикам фотографии с отдыха на яхте с неизвестным мужчиной. Кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта.
На одном из снимков 21-летняя знаменитость позирует в профиль на борту белой лодки. Она одета в атласный топ-корсет бежевого цвета и голубые джинсы.
На другом фото она стоит у штурвала на фоне моря в бикини кислотно-зеленого цвета и мини-шортах на завышенной талии. При этом она обнимает молодого человека, который стоит спиной к фотографу. На еще одном кадре он лежит на бедре модели головой, также повернувшись к камере затылком.
Личность спутника супермодели пока неизвестна.
В августе Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде для фотосессии. На размещенном кадре девушка запечатлена в черной куртке на голое тело российского бренда Viva Vox, а также в кожаных бермудах на высокой талии. «Снова проснулась чертовски сексуальной, мне очень неловко», — подписала она пост, который набрал почти 20 тысяч лайков.
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Звёзды , Алеся Кафельникова
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