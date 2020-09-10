42-летняя Климова похвасталась сексуальной фигурой 

Звезда сумела найти время на отдых.

Екатерина Климова — очень востребованная актриса, поэтому не всегда может позволить себе хорошенько отдохнуть. Однако на этот раз ей это удалось. Так, она отправилась отдыхать в Анталию.

В своем микроблоге Климова опубликовала несколько фотографий, на которых показала свое утро. «Назад в лето», — подписала кадры звезда. На них Екатерина предстала в белом банном халате на террасе отеля. Актриса показала, как проводит утро в Турции.

@klimovagram

Климова решила обойтись без косметики и укладки. Она сфотографировалась только что вышедшей из душа и наслаждающейся роскошной природой курорта. По всей видимости, знаменитость также забросила диету: на завтрак у нее были круассаны, кофе, яйцо, нарезка и апельсиновый сок.

Фолловеры остались в восторге от естественной красоты звезды. Они также отметили ее стройные ноги, украшенные браслетом с подвесками.