Кафельникова показала фото в бикини с новым мужчиной

Дочь известного теннисиста и известная модель Алеся Кафельникова показала фотографии с отдыха на яхте с неизвестным мужчиной. Кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

@kafelnikova_a

На одном из снимков 21-летняя знаменитость позирует в профиль на борту белой лодки. Она одета в атласный топ-корсет бежевого цвета и голубые джинсы. На другом — стоит у штурвала на фоне моря в бикини.

При этом на всех фотографиях девушка обнимается с молодым человеком, который то обнимает ее, то лежит рядом. Личность молодого человека до сих пор неизвестна.