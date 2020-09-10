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Алеся Кафельникова показала снимки в бикини с неизвестным мужчиной 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Кафельникова показала фото в бикини с новым мужчиной
Фото: @kafelnikova_a
Дочь известного теннисиста и известная модель Алеся Кафельникова показала фотографии с отдыха на яхте с неизвестным мужчиной. Кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта.
@kafelnikova_a
На одном из снимков 21-летняя знаменитость позирует в профиль на борту белой лодки. Она одета в атласный топ-корсет бежевого цвета и голубые джинсы. На другом — стоит у штурвала на фоне моря в бикини.
При этом на всех фотографиях девушка обнимается с молодым человеком, который то обнимает ее, то лежит рядом. Личность молодого человека до сих пор неизвестна.
Ранее "Рамблер" рассказывал, кто стал новым любовником Ларисы Гузеевой.
Звёзды , Алеся Кафельникова , Лариса Гузеева
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