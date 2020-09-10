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«Прошел через все круги ада»: Фадеев жестко высказался о коллегах 

Киноафиша 42 минуты назад
«Прошел через все круги ада»
Фото: Киноафиша
Продюсер поблагодарил своих артистов за «уроки жизни».
Не так давно Максим Фадеев круто изменил свою жизнь. Он резко похудел, закрыл свой лейбл MALFA и «распустил» артистов. Все это продюсер сделал неслучайно. На днях он рассказал, почему так произошло.
По словам Фадеева, он старался по-отечески относиться к своим подопечным. Всегда старался им помогать, выслушивать и поддерживать. Однако в результате получил только нож в спину. Многие, как утверждает продюсер, в итоге его предали. Именно эти события заставили знаменитость посмотреть на все философски.

Одержимость! Разрушающее качество, или нет? Как вы считаете? Лично я опасаюсь одержимых людей в любом состоянии. Я их часто наблюдал! Рядом с вами, на работе есть одержимые люди? Если есть то чем? Пишите.. Интересно!

Недавно Фадеев опубликовал в своем микроблоге короткий ролик, на котором показал свое мастерство: он спел песню Булата Окуджавы «Ваше благородие, госпожа Удача», которая звучала в фильме «Белое солнце пустыни» и стала легендарной. Одна из поклонниц продюсера заявила, что ему больше никаких артистов и не нужно, а с такими вокальными данными можно выступать самому. На что Фадеев ответил, что очень благодарен своим бывшим музыкантам за то, что прошел такую школу жизни. «Теперь мне уже ничего не страшно! Я прошел через ад и все его круги!» — заявил продюсер.
Многие подписчики высоко оценили вокал Фадеева.

«Как же я люблю ваш голос, Максим», «Талантище! И как же вы прекрасно выглядите!», «Мне бы сейчас с чашечкой кофе к вам», «Так искренне», «Классный! Лайки только вам и Адриано Челентано», «Романтик», «Талант, он и в Африке талант», «Товарищ Сухов», «Душевно», — заявили фолловеры.

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