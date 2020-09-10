«Прошел через все круги ада»

Одержимость! Разрушающее качество, или нет? Как вы считаете? Лично я опасаюсь одержимых людей в любом состоянии. Я их часто наблюдал! Рядом с вами, на работе есть одержимые люди? Если есть то чем? Пишите.. Интересно!